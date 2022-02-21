أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، على مسمى “مضيف مقصورة/ خدمة جوّية”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

شروط وظائف شركة الخطوط الجوية السعودية:

وبيّنت شركة الخطوط السعودية، أنَّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

– شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.

– ألا يقل العمر عن 20 سنة ولا يزيد على 30 سنة (بالتقويم الميلادي).

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

– اجتياز اختبارات ومراحل القبول المقررة.

– أن يكون الطول متوافقًا مع الوزن وفقًا لمعايير الخطوط السعودية.

التقديم على وظائف الخطوط السعودية:

وأوضحت شركة الخطوط السعودية، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)