أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والعيادات التابعة لها في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة النهدي الطبيّة:

وأبرزت شركة النهدي الطبية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول دعم تقنية المعلومات.

– أخصائي أول تطوير الأعمال.

– أخصائي أول تأمين طبي.

– ممثل رعاية الضيوف.

طريقة التقديم على وظائف شركة النهدي:

وأوضحت شركة النهدي الطبيّة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموفق 13 فبراير 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)