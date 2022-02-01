أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، على مسمى “فني صيانة الطائرات”، وذلك ضمن البرنامج التدريبي لفنيي صيانة الطائرات ومدته (24) شهرًا؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

شروط وظائف شركة الخطوط الجوية السعودية:

وبيّنت شركة الخطوط السعودية، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم في تخصص ذي الصلة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية:

وأوضحت شركة الخطوط السعودية، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)