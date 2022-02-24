أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وتدريبية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والرياض، والطائف.

تفاصيل وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني صيانة محركات طائرات (الظهران).

– فني خلية الاختبار/ صيانة محركات (الظهران).

– مسؤول الدعم التجاري (الرياض).

– مدرب تطبيقات الأنظمة (الطائف).

التقديم على وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 فبراير 2022م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 10 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)