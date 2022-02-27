أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الدمام، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشغل مصنع (الدمام): شهادة الدبلوم في تخصص الإنتاج، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مستشار أول/ المكافآت والسياسات (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، الهندسة، إدارة الأعمال)، أو التخصصات ذات الصلة.

– فني كهربائي (الرياض): شهادة الدبلوم في تخصص الكهرباء.

التقديم على وظائف شركة التصنيع:

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)