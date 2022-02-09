أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف شركة ساتورب:

وبيّنت شركة ساتورب، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مفتش أول/ الصيانة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكيميائية، الهندسة المعدنية، هندسة المواد)، أو ما يعادلها.

– مهندس عمليات الوحدة: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، أو ما يعادلها.

طريقة التقديم على وظائف ساتورب:

وأوضحت شركة ساتورب، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا)