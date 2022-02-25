أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة بالمملكة في كل من جدة، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة سيمينس الألمانية:

وأبرزت شركة سيمينس، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس التصميم والتخطيط/ مشروع المستشفى (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المعمارية، الهندسة)، أو ما يعادلها.

– مدير عطاءات حلول الرعاية الصحية (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة سيمينس:

وأوضحت سيمينس، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)