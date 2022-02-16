أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من رأس الخير، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة معادن:

وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول الصيانة.

– مشرف ميكانيكي.

-مشغل الرئيسي/ عمليات التعدين.

– مدير الخدمات العامة.

– أخصائي أول/ المواد الأولية.

– أخصائي أول/ المواد الكيميائية.

– مشرف عمليات المصنع.

– رئيس قسم المواد الخام.

– رئيس قسم المواد الكيميائية.

– مدير تخطيط الإنتاج.

– منسق الصيانة.

طريقة التقديم على وظائف شركة معادن:

وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)