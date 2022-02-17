أعلنت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الدمام، والخبر.

تفاصيل وظائف مجموعة التركي القابضة:

وأبرزت مجموعة التركي، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس مبيعات تقني (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية، أو أي تخصص هندسي ذي الصلة.

– فني تقنية المعلومات (الخبر): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات)، أو التخصصات ذات الصلة.

طريقة التقديم على وظائف مجموعة التركي:

وأوضحت مجموعة التركي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 فبراير 2022م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 30 أبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)