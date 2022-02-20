وفاة سامي كلارك صاحب شارة غريندايزر

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن سامي كلارك توفي فجرًا في مستشفى القديس جاورجيوس في بيروت، حيث كان يُعالج بسبب مشكلة في القلب، حيث عانى من مشكلات صحية في السنوات الأخيرة، وخضع عام 2019 لجراحة القلب المفتوح.

تاريخ حافل

وُلد سامي حبيقة الشهير بـ كلارك، في قرية ضهور الشوير بمنطقة المتن شمال بيروت، في مايو 1948، والتحق بمجال الموسيقى في أواخر ستينيات القرن الماضي، بعد سنوات قليلة من التحاقه بكلية الحقوق في الجامعة اليسوعية في بيروت، من دون التخرج منها.

وانطلق في بداية مسيرته بالأغاني الغربية، ونجح في تحقيق شهرة خصوصًا بفضل تعاونه مع المؤلف الموسيقي إلياس الرحباني، الذي منحه فرصة المشاركة في عدة مهرجانات عالمية، وأثمر التعاون بينهما، عن إنتاج أعمال لاقت نجاحًا كبيرًا.

وتنوعت أغاني كلارك بين أنماط مختلفة منها العاطفي والوطني وأغنيات الأطفال، من أشهرها “آه على هالأيام” و”قومي تنرقص يا صبية” و”قلتيلي ووعدتيني”، كما غنى بلغات كثيرة بينها الفرنسية والإيطالية والأرمنية واليونانية والألمانية والروسية.

لكن انتشار كلارك القوي في العالم العربي يعود خصوصًا لغنائه شارات مسلسلات كرتونية حققت نجاحًا كبيرًا في الثمانينيات ولا تزال تتردد حتى اليوم، أبرزها “غريندايزر” الذي غنى له أغنية المقدمة والنهاية، و”جزيرة الكنز” إضافة إلى بعض الإعلانات.

ويزخر سجل كلارك بجوائز كثيرة من مهرجانات موسيقية عالمية في بلدان، من بينها ألمانيا وفرنسا واليونان والنمسا.

فنانون ينعون كلارك

ونعى العديد من الفنانين كلارك، حيث كتبت النجمة اللبنانية كارول سماحة: “الله يرحم الفنان اللبناني سامي كلارك اللي رسم بأغاني الحلوة مرحلة طفولتنا البريئة ببلدنا لبنان تعازينا الحارة لعيلته وأهله”، وكتبت الفنانة اللبنانية مايا دياب: “خبر حزين رحيل الفنان سامي كلارك اللي قدم أعمالًا فنية راسخة بذكرياتنا خصوصًا بأيام لبنان الحلوة الله يرحمه ويصبر أهله”.