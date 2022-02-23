توفي مشهور التواصل الاجتماعي الطفل شبل يام متأثرًا بإصابته في حادث مروري تعرض له قبل عدة أيام الأمر الذي سبب حالة من الحزن الشديد بين متابعي الشبل ومحبيه.

حزن على فراق شبل يام

ونشر العديد من مرتادي مواقع التواصل تغريدات التعزية التي تضمنت كلمات الرثاء والحزن مشفوعة بالدعاء له بالرحمة ولأهله بالصبر والسلوان.

ونعى الإعلامي مرزوق العجمي، الطفل شبل يام بقوله : إلى جنة الخلد يا حسين.. تعازينا لأهله وذويه وعموم آل مطلق، وقال حساب آرثر: “لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنّا لله وإنّا إليه راجعون. الله يرحمه ويعوّضه بشبابه الجنة ويلهم والديه وأهله الصبر والسلوان”، بينما قال عائد العليوي: “الله يرحمه ويغفر له ويصبر أهله يا رب ويعوض شبابه الجنة يا رب”.

أما منال الدوسري فقد غردت قائلة: “اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل أيامه في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار. اللهم ارحمه رحمةً تسَع السماوات والارض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب العالمين”.

من هو شبل يام؟

هو منشد كويتي اسمه الحقيقي حسين العجمي، من مشاهير مواقع التواصل لم يتجاوز العقد الأول من عمره، واشتهر بنشر مقاطع مرئية ينشد من خلالها شيلات خليجية عبر منصة اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، وقد حقق نسب مشاهدات كبيرة، الأمر الذي جعله من أبرز مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، في العالم العربي.

وكان العجمي توفي دماغيًا بعد تعرضه للحادث ونشر والده مقطع فيديو يطلب من محبيه الدعاء له بالشفاء.