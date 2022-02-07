أعلنت شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) عن تحقيق 206 ملايين ريال صافي ربح في 2021 مقارنة بخسارة 58 مليون ريال في 2020.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن سبب تحقيقها أعلى صافي ربح سنوي في تاريخها يرجع بشكل رئيسي لنمو الإيرادات بمقدار 222.68 مليون ريال وانخفاض تكلفة الإيرادات بمقدار 9.75 مليون ريال وصافي إنخفاض في جميع التكاليف الأخرى (متضمنة تكلفة التمويل والزكاة) بمقدار 32.31 مليون ريال.

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية مرتفعًا 62.07 نقطة ليقفل عند مستوى 12204.45 نقاط, بتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال.

كمية الأسهم المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 147 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 260 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 105 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 79 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أمانة للتأمين، وعناية، ومتطورة، وبتروكيم، والمجموعة السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات عذيب للاتصالات، وهرفي للأغذية، والاستثمار، ومكة، والمتحدة للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 2.56% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، وكيان السعودية، ومتطورة، وزين السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات متطورة، والراجحي، والإنماء، وسابك، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر نشاطًا في القيمة.ِِ

سوق الأسهم السعودية الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا 102.20 نقطة ليقفل عند مستوى 25316.80 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 68 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 440 ألف سهم تقاسمتها 3126 صفقة.