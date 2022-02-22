وجه الإعلامي وليد الفراج رسالة إلى بعض رؤساء الأندية بعد انتهاء منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك.

#وليد_الفراج: انتقاد التحكيم مستمر في المباريات. أتمنى من بعض رؤساء الأندية ألا يتجاوزوا السقف ويتم ذكر المقامات عالية بسبب خطأ تحكيمي. ليست أول خسارة والمقام الكريم يُذكر فيما يليق فيه#التعاون_الاتحاد#النصر_الهلال#الشباب_الأهلي

⁦#ShahidVIP⁩ ⁧#أكشن_مع_وليد⁩

⁦#MBCAction⁩ pic.twitter.com/83PtH0z1yx — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) February 21, 2022

وليد الفراج يؤكد أن انتقاد التحكيم مستمر:

وقال وليد الفراج: “انتقاد التحكيم مستمر في أغلب المباريات.. نحن الآن ليس بصدد تقييم أخطاء اليوم وهل كانت مستحقة أم لا، خاصة مباراتي النصر والهلال، والاتحاد مع التعاون”.

وتابع: “أتفهم أن بعض رؤساء الأندية تنتقد التحكيم، وتطالب اتحاد كرة القدم بإعادة النظر باختيارات للحكام، وأتفهم أن يخرج بعضهم ويخاطب وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل باعتباره المظلة التي تحمي كل الأندية ورئيس للجنة الأولمبية ويمكن أن يحث الاتحاد السعودي ولجنة الحكام اختيار الأفضل”.

وأضاف وليد الفراج: “أتمنى من رؤساء الأندية، عندما تتحدث عن مباراة فيها مشكلة تحكيمية، فيجب ألا يتجاوزوا السقف، ويتم ذكر المقامات عالية، بسبب خطأ تحكيمي. ليست أول خسارة والمقام الكريم يُذكر فيما يليق فيه”.

ولعب النصر ضد الهلال، مساء اليوم الاثنين، على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف.