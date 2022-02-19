علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على خسارة نادي الاتفاق اليوم في الدوري السعودي للمحترفين، أمام نادي الطائي بهدف دون مقابل في الجولة الـ21.
ونشر الفراج صورة من ترتيب الدوري السعودي للمحترفين حيث يتواجد فارس الدهناء في المركز الرابع عشر قائلًا: “راح فيها فارس الدهناء، وين ما تطقها عوجًا، تاريخ عظيم وحاضر مؤلم”.
ملخص مباراة الاتفاق والطائي:
وسجل اللاعب توبياس الهدف الوحيد لفارس الشمال في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول.
وانتهى النصف الأول من المباراة، بتقدم الطائي بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني، لم ينجح فارس الدهناء في العودة بالمباراة، ليحقق الطائي فوزًا ثمينًا بهدف دون مقابل.
وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الطائي 25 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد فارس الدهناء عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر.
مواجهة قوية أمام الفتح:
وسيواجه الاتفاق، فريق الفتح يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.
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