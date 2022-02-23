أكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج أن الفوز لأي فريق يتحقق في الملعب بتركيز وهدوء لاعبيه الموهوبين، وليس بتعليق الأخطاء على الحكام.

بماذا علق وليد الفراج؟

وغرد الفراج عبر حسابه في “تويتر”: “لن يستطيع أي اتحاد كرة قدم في العالم، توفير حكام يحققون الفوز للفرق في المباريات، الانتصارات تتحقق فقط من أرض الملعب ولكن يحققها مدرب ذكي ولاعبين هادئين وموهوبين، شحن اللاعبين وتوترهم أسرع طريق للخسارة”.

التعلم من المنافس الناجح!

وتابع: “لو كانت قوة الأندية بداعميها لما تربع الاتحاد منفردًا على قمة الدوري أسابيع طويلة، الوصفة سهلة وهي إدارة هادئة بجانب تعاقدات ذكية ودعم جماهيري وإخلاص لاعبيك وهذا يعطينا فريق بطل، ومو عيب تتعلم من المنافسين وتكون ناجح مثلهم، اهتم بأمورك تكون طيبة”.

وأضاف: “لو ركزت بعض أنديتنا على مشاكلها الفنية والإدارية بقدر تركيزها على الحكام لكان حالها أفضل بكثير مما نشاهده في الربع الأخير من كل موسم، موسم أنفقت فيه الأندية مالًا لم تنفقه طوال تاريخها، حرام التلاعب بمشاعر الجمهور العاشق من أجل تغطية أخطاء بعض أنديتنا الإدارية والتعاقدية”.

وجاء هذا بسبب اعتراض بعض من جماهير النصر على الحكم الجزائري مصطفى غربال الذي أدار مباراة النصر والهلال في ربع نهائي كأس الملك أول أمس الاثنين.