أكد الإعلامي وليد الفراج أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال يستطيع تحقيق نتيجة تاريخية في حالة تجاوز عقبة تشيلسي الإنجليزي اليوم.

وليد الفراج يشيد بالهلال قبل مواجهة تشيلسي

وقال وليد الفراج: “أمام الهلال فرصة وإن كانت صعبة لتحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق للأندية السعودية واللعب على نهائي كأس العالم للأندية إذا استطاع تجاوز تشيلسي الإنجليزي”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “وإذا خسر –لا سمح الله – سيكون أمامه فرصة تاريخية أخرى وهي اللعب مع الأهلي المصري على ثالث العالم السبت المقبل”.

وأضاف: “أفضل نتائج الأندية السعودية في كأس العالم للأندية منذ تأسيسها: 2000 النصر: بدون مركز متقدم.. 2001 الهلال: ألغيت.. 2005 الاتحاد: الرابع.. 2019 الهلال: الرابع”.

واختتم وليد الفراج تصريحاته عبر “تويتر”، قائلًا: “إنجازنا المقبل هو تحقيق المركز الثالث على الأقل .. الله يوفق أنديتنا لتشريف بلادنا دومًا”.

مواجهة نصف النهائي اليوم

وتُقام مباراة الهلال ضد تشيلسي اليوم، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية 2021 على ملعب محمد بن زايد، عند الساعة السابعة ونصف مساء بتوقيت السعودية.

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بالميراس البرازيلي الفائز في مباراة اليوم لمواجهته في النهائي، وذلك بعد تجاوزه لعقبة على الأهلي المصري، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).