أبدى الإعلامي وليد الفراج رأيه في قرار إدارة نادي الهلال برحيل المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم، مؤكدًا أن الكرة الآن أصبحت في ملعب اللاعبين.

#وليد_الفراج: #الهلال أخيرًا اتخذ القرار بإنهاء عقد جارديم .. دياز كان متواجدًا في الإمارات وقت البطولة العالمية .. الأسماء التي تطلبها الجماهير صعبة التعاقد حاليًا.. أرقام الدوري ضعيفة "دفاعيًا" والكرة في ملعب اللاعبين بعد رحيل جارديم

⁧#أكشن_مع_وليد⁩

⁦#MBCAction⁩

⁧#شاهد⁩ pic.twitter.com/ASn8vlTbwk — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) February 14, 2022

وليد الفراج يؤكد أن دياز الخيار الأفضل:

وقال: “الهلال أخيرًا اتخذ قراره بإنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب جارديم، وتقرر التعاقد مع رامون دياز مدربه السابق، ملف المدرب واحد من الملفات التي كانت تضغط فيها جماهير الهلال منذ بدء التعاقد مع جارديم”.

وتابع وليد الفراج قائلًا: “ولكن النتائج وتحقيق البطولات وخاصة دوري أبطال آسيا عزز من حظوظ المدرب للبقاء.. رامون دياز كان متواجدًا في الإمارات فترة كأس العالم للأندية، ويبدو أن نادي الهلال قد دخل في مفاوضات معه منذ وقت مبكر وقت تواجده في البطولة العالمية”.

وأضاف وليد الفراج: “أسماء كثيرة طالبت بها الجماهير، ولكن كان خيار دياز هو الأسلم والأكثر قبولًا في تلك الفترة، والأسماء التي طالبتها الجماهير لن تقبل بالتعاقد حتى نهاية الموسم تحتاج وقت طويل، ويبدو أن الهلال يرغب في استكمال الموسم ثم يعيد النظر ودراسة الوضع والمرحلة القادمة”.

مستوى الهلال غير مرضٍ:

وواصل تصريحاته قائلًا: “المستوى الفني الذي يقدمه فريق الهلال منذ بداية الموسم لم يكن مرضيًا للجماهير، وهو ما ظهر على ترتيبه في الدوري، الهلال لعب 17 مباراة فاز 8 وتعادل في 7 وتلقى هزيمتين، سجل 29 هدفًا، وفي مرماه 20 هدفًا، يظهر ضعفه دفاعيًّا وتذبذبه”.

واختتم وليد الفراج تصريحاته قائلًا: “ملف جارديم انتهى، الكرة الآن في ملعب اللاعبين، وسيكونون تحت رقابة وضغط جمهور الهلال، الذي لديه طلبات مرتفعة، يبدو أننا سنكون أمام أسابيع ساخنة لفريق الهلال”.