توّج ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم السبت، الأمير سعود بن سلمان بـ كأس السعودية 2022 بعد فوز “إمبلم رود” في السباق الختامي.
فيديو | #ولي_العهد يتوج الأمير سعود بن سلمان بـ #كأس_السعودية 2022 بعد فوز "إمبلم رود" في السباق الختامي#محمد_بن_سلمان_في_كأس_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/vEwPDrGmU0
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 26, 2022
وحقق الجواد “إمبلم رود” لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان كأس السعودية 2022 الأغلى عالميًّا.
وانطلقت منافسات كأس السعودية العالمي للخيول، الأغلى في العالم، بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالعاصمة الرياض، مساء الجمعة.
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