توّج ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم السبت، الأمير سعود بن سلمان بـ كأس السعودية 2022 بعد فوز “إمبلم رود” في السباق الختامي.

وحقق الجواد “إمبلم رود” لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان كأس السعودية 2022 الأغلى عالميًّا.

وانطلقت منافسات كأس السعودية العالمي للخيول، الأغلى في العالم، بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالعاصمة الرياض، مساء الجمعة.