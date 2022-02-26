رعى ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم السبت، حفل سباق “كأس السعودية” في نسخته الثالثة الذي يعد الأغلى في تاريخ السباقات.

وحيّا ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، الفائز بسباق كأس السعودية العالمي 2022 الأغلى في العالم.

وتوّج ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم السبت، الأمير سعود بن سلمان بـ كأس السعودية 2022 بعد فوز “إمبلم رود” في السباق الختامي

وكان الجواد “إمبلم رود” لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان قد حقق الفوز بكأس السعودية 2022 الأغلى عالميًّا.

وانطلقت منافسات كأس السعودية العالمي للخيول، الأغلى في العالم، بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالعاصمة الرياض، مساء الجمعة.