وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء اليوم السبت، إلى ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية.

ويرعى سمو ولي العهد حفل ختام سباقات كأس السعودية في نسخته الثالثة، بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية.

يذكر أن منافسات كأس السعودية العالمي للخيول انطلقت في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالعاصمة الرياض، مساء الجمعة.

وتشهد النسخة الثالثة من البطولة مشاركة 13 جوادًا من بريطانيا ومثلها من الإمارات، و12 يابانيًّا و11 فرنسيًّا و9 من أمريكا و6 من قطر و5 من البحرين وأيرلندا واثنين من الأرجنتين وإسبانيا، وواحد من ألمانيا واليونان.

وتشارك 16 دولة من مختلف أنحاء العالم، في كأس السعودية العالمي للخيول بإجمالي 240 جوادًا.