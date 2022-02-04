وجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بإقامة مؤتمر LEAP سنوياً، وذلك بعد النجاح الهائل الذي حققه المؤتمر في نسخته الحالية، والذي أقيم بالرياض.

نجاح مؤتمر LEAP

وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله عامر السواحه، في حسابه بتويتر : «بعد النجاح الساحق لمؤتمر ليب بدعم وتوجيه من سمو سيدي ولي العهد الذي جعل المملكة العاصمة التقنية والرقمية للمنطقة بدون منازع، وجه سمو سيدي أدام الله عزه بأن يكون مؤتمر ليب مؤتمرا سنويا، نراكم بحول الله في «ليب 2023».. شكراً من القلب لكل من ساهم في هذا الحدث التقني التاريخي».

استضافة المؤتمر بالرياض

واستضافت المملكة في الفترة من 1 إلى 3 فبراير 2022 في الرياض مؤتمر LEAP، الذي يعد الحدث التقني الأضخم عالمياً، ليشكّل ملتقى لمجتمع التقنية العالمي لمناقشة أبرز التحديات الاجتماعية والثقافية التي تواجه العالم.

ومؤتمر LEAP بمثابة منصة عالمية للمنظومة الشاملة للابتكار، وحلقة وصل بين رواد ومبتكري التقنية الثوريين من جهة ورواد الأعمال والجهات الحكومية والمستثمرين وغيرهم من جهة أخرى، وذلك بهدف التعرف على تقنيات المستقبل ومناقشتها.

واستقبل الحدث أبرز المتحدثين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة كاسبرسكي يوجين كاسبيرسكي، والرئيس التنفيذي لشركة “في إم وير” راجو راجورام، والرئيس التنفيذي لشركة تيكستار مايل غافيت، والرئيس والمدير التنفيذي للابتكار لمجموعة هيونداي موتور يونغتشو تشي، والرئيس التنفيذي لشركة ماجك ليب بيغي جونسون، وكبيرة ناشطي الويب في مؤسسة الويب العالمية نينا نواكانما، والرئيس التنفيذي الحكومي لتقنية المعلومات في إستونيا “سيم سيكوت”.

كما انضم إليهم خبراء من المنطقة، ومنهم الرئيس التنفيذي لمجموعة “إس تي سي” المهندس عليان الوتيد، والرئيس التنفيذي لـشركة موبايلي المهندس سلمان البدران، والمدير الإقليمي للمعلومات في مصرف “إتش إس بي سي” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا غنوة برادعي، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيور هارفست سكاي كورتز.

وعرض مؤتمر LEAP قصصاً ملهمة لشخصيات متميزة ومؤثرة، مثل ستيفن بارتليت، رجل الأعمال الشهير وأصغر قادة الأعمال على الإطلاق للظهور على قناة “بي بي سي”، إضافة إلى أسطورتي كرة القدم روبرتو كارلوس ولويس فيغو.

700 شركة ناشئة

وشارك في المؤتمر عمالقة قطاع التقنية من مختلف أنحاء العالم، واستقطب أكثر من 700 شركة ناشئة في مجال التقنية لطرح حلولها المبتكرة للعالم من خلاله.