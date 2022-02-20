أثارت الإعلامية المصرية ومذيعة فضائية “إم بي سي مصر” ياسمين عز، حالة من الجدل بعد حلقتها التي دافعت فيها عن عريس الإسماعيلية الذي قام بضرب عروسته في ليلة زفافهما.

ياسمين عز تدافع عن عريس الإسماعيلية

وجاء في تصريحات الإعلامية الشابة في دفاعها عن عريس الاسماعيلية: “عروسة الإسماعيلية بنت أصول عرفت تحتوي الموقف، وتحتوي جوزها، الراجل هدية ربنا، والراجل بطبعه حمش، وهو نعمة من ربنا عليكي حبيه بعنيكي وحافظي عليه”.

وأضافت: “دي عروسة أصيلة ومش معقول هتبوظ حب 13 سنة عشان موقف مش معروف سببه، إحنا لينا بالنهاية، وأكيد العريس له رصيد كبير أوي عند عروسته عشان تغفرله”.

وتابعت ياسمين عز خلال تقديمها إحدى الحلقات ببرنامجها: “سعادة المرأة وبتكمن في وجود الراجل في حياتها واللي تقولك لما تضربني أو من أول خلاف تتطلقي دي مش بتحبك، ووقتها هتقعدي في البيت، فمش أي حاجة تحصل من الراجل نقول يلا طلاق”.

المطالبة بوقف الإعلامية

وطالب مغردو ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة السيدات بوقف ياسمين عن العمل بسبب تصريحاتها المدافعة عن ضرب عريس الإسماعيلية لعروسته يوم زفافهما في الشارع وذلك تحت هاشتاج “أوقفوا ياسمين عز”.

من جانبها أكدت نقابة الإعلاميين برئاسة الإعلامي طارق سعدة عن دراسة النقابة لإيقاف ياسمين عز بعد ما بدر منها في الحلقة التي علقت فيها على ضرب عروسة الإسماعيلية.

اعتذار ياسمين

ويبدو أن ياسمين تأثرت بالهجوم القوي عليها لتعود ومن خلال مقدمة برنامجها “كلام الناس” وتعتذر عن تصريحاتها السابقة بقولها: “مبدئيًا أنا بعتذر بشكل واضح وصريح إذا كان اللي قولته امبارح اتفهم منه إني موافقة على أي عنف أو أي إهانة ضد عروسة الإسماعيلية.. مش هقول إنه سوء فهم ولكن بعترف إنه سوء تعبير وإن التوفيق خاني في اختيار كلمات توضح المعنى اللي كنت أقصده”.

وأوضحت ياسمين أنها ضد العنف والإهانة ضد المرأة، وأنها شددت على ذلك في تصريحاتها المثيرة للجدل، وأكدت أنها في برنامجها قدمت أكثر من حلقة عن العنف ضد المرأة وعن التحرش وغيرها من القضايا الداعمة للمرأة، وضربت مثل بأكثر من حلقة وواقعة قدمت بها مواقف رافضة للعنف، وأضافت أنه لا يوجد إنسان سوي يوافق على العنف، وبدون أي نقاش هي ترفض كل أشكال العنف وترفض التسامح معه.

شاب يعتدي على عروسته بالضرب

يذكر أن شاب أقدم يوم عُرسه على ضرب عروسته بطريقة وحشية أمام المارة، في أحد شوارع مدينة الإسماعيلية – شمال القاهرة – عقب خروجها من أحد صالونات التجميل، استعدادًا لقضاء أجمل ليالي عمرها واليوم الذي لطالما حلمت به كغيرها من الفتيات.

وجاء في تفاصيل الواقعة حينما ذهب عريس لأخذ عروسته من أحد مراكز التجميل بشارع السلطان حسين بمدينة الإسماعيلية، وإذ يفاجأ بشقيقته تبلغه أن العريس تحدثت معها بصوت مرتفع أمام الناس، مما جعله يستشيط غضبًا، ويعتدي بالضرب على عروسته، ويحاول حملها داخل سيارة الزفاف عنوة.

وذهبت العروسة لقسم أول الإسماعيلية، وأبلغت قوة القسم أنها لا تريد الذهاب لبيت الزوجية.

لكن والد العريس، في تصريحات صحفية، أكد أن العريس والعروسة أبناء عم، وأن ما حدث هو أن العروسة سقطت غصبًا عنها على الأرض ونفى تمامًا أن تكون تعرضت للضرب أو الإهانة، كما ذكر البعض، مشيرًا إلى خروجهما من القسم واستكمال الزفاف، والذي جاء بعد قصة حب طويلة بينهما.