في واقعة غريبة ونادرة الحدوث في اليمن، أقدمت فتاة يمنية على اختطاف رجل وسط مدينة تعز.. وتصدرت قصة الاختطاف مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استقبلها النشطاء في بادئ الأمر على أنها مجرد دعابة مثيرة للتندر، لكن وفقًا لمذكرة رسمية صادرة عن مدير إدارة البحث الجنائي بمحافظة تعز، تفيد بأن فتاة تدعى تغريد الشرعبي، قامت باختطاف المجني عليه، مبارك الوافي.

آثار دم وتعذيب باعترافات المختطفة:

وكانت الخاطفة تغريد، قد اعترفت في منشور على صفحتها على فيسبوك، باختطاف الوفي، فقالت: “نعم خطفته ومن ثم ضربته وطعنته ثم أطلقت سراحه”. كما تضمنت منشورات تغريد تهديدات ساخرة وصورًا للمختطف مع آثار لدم وآثار تعذيب عليه، الأمر الذي دفع البحث الجنائي لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتوجيه بالقبض على المتهمة، بحسب “العربية”.

قصة حب قادت إلى الانتقام:

وكشفت المدعى عليها تغريد أنه كان بينها وبين المجني عليه “طليقها” اختلاف في وجهات النظر قبل زواجها منه، وأنها كتبت عنه في مواقع التواصل قبل نحو سنة، كتابات أزعجته.

وأضافت أنه وفي تلك الفترة بذل محاولات عديدة للزواج بها حتى ظنته صادقًا: “قلت في نفسي ما محبة إلا بعد عداوة”، وحين تم زواجها من المجني عليه بدأت تظهر دوافعه من الزواج، والذي كان هدفه الانتقام، بحسب روايتها حيث قام بأخذ حقوقها ومن ثم تطلقيها.

وتابعت: “تجاوز ذلك إلى نشر صوري وإرسالها لأعدائي، والقانون عجز عن أخذ حقي، وهذا ما دفعني إلى أخذ حقي بيدي”.