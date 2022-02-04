في جريمة بشعة أقدم يمني على نحر ابنه البالغ من العمر 3 سنوات وفصل رأسه عن جسده مستخدمًا المحش وتخلص من الجثة وسط المحاصيل والحقول لكن السبب كان صادمًا بشكل كبير.

وقال السكان إن عددًا من الأهالي هرعوا إلى المنطقة بعد سماعهم بارتكاب الجريمة، ونقلوا جثة الطفل إلى ثلاجة أحد المستشفيات بالمدينة، مرجحين أن دوافع الجريمة البشعة خلافات سابقة بين الأب وزوجته والدة الطفل الضحية.

يمني ينحر ولده

من جهته، برر الأب القاتل فعلته النكراء بأنه يريد تأديب زوجته، وأوضحت مصادر أن أهالي المنطقة ألقوا القبض عليه وسلموه إلى إدارة أمن المحافظة، وسط استنكار واسع ومطالب بمحاكمته.