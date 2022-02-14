حرصت جماهير نادي النصر على دعم ومساندة يوسف خميس نجم النادي السابق، وذلك بعد حديثه عن منعه من دخول النادي في الفترة الأخيرة.

يوسف خميس يروي التفاصيل

وكان خميس قال في برنامج ” المنتصف” المذاع على قناة ” الإخبارية: ” يوجد توجه بالنادي لإبعاد اللاعبين القدامى والنجوم وتقريب مشاهير التواصل الاجتماعي؛ بزعم أن اللاعبين القدامى لا يفهمون في كرة القدم”.

وأضاف: ” لدينا أفكار كروية توزنكم وتوزن كل الناس لأننا أهل الميدان، وكيف لكم بأفكار في كرة القدم وأنتم لم تلعبوها من الأساس”.

وتابع خميس: “كنت أريد حضور مباراة للفئات السنية وحارس الأمن أبلغني بقرار منعي من الدخول للنادي، لكنه احترم تاريخي وسمح لي بالدخول، ثم أحضر لي المشرف على المراحل السنية الذي سلم علي ثم تجاهلني بشكل تام”.

جماهير النصر تعلق

وأكدت جماهير النصر أنه لا يليق معاملة خميس بهذه الطريقة كونه واحدًا من نجوم الزمن الجميل للنصر مؤكدين على أن الهلال أفضل في معاملة نجومه القدامي، مثل صالح النعيمة الذي سُمح له بالدخول بلقب كأس آسيا في مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في نوفمبر الماضي.