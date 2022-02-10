في الوقت الذي تواصل فيه روسيا حشد قواتها على حدود أوكرانيا، طلبت العديد من الدول رعاياها بسرعة مغادرة البلاد وعدم السفر إلى هناك حرصًا على سلامتهم.

بريطانيا تطلب من رعاياها مغادرة أوكرانيا:

وكانت بريطانيا أحدث الدول التي طالبت مواطنيها بمغادرة أوكرانيا فورًا لدواعٍ أمنية، في ظل الأزمة بين روسيا والغرب.

وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية: إن “أمن وسلامة مواطنينا البريطانيين هما أولويتنا المطلقة، لذا قمنا بتحديث نصائحنا للمسافرين، ونحض المواطنين البريطانيين الموجودين في أوكرانيا على المغادرة فورا عبر وسائل تجارية ما دامت لا تزال متوافرة”.

النرويج تحذر من الوضع:

أما وزارة خارجية النرويج فقد وصفت الوضع في أوكرانيا بأنه “خطير وغير قابل للتنبؤ”، داعية المواطنين لمغادرة البلاد، فيما دعت خارجية لاتفيا المواطنين لمغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن أيضًا، وصدرت توصيات مماثلة عن وزارة الخارجية في الجبل الأسود، التي دعت مواطنيها لدراسة إمكانية مغادرة أوكرانيا.

بدورها قامت كوريا الجنوبية بتشكيل فريق عمل خاص لمراقبة الأوضاع في أوكرانيا، وقررت سلطات البلاد حظر السفر إلى هناك اعتبارًا من 13 فبراير، وأوصت المواطنين الموجودين بمغادرتها، مشيرة إلى أن عدد الكوريين الجنوبيين في أوكرانيا يبلغ نحو 340 شخصًا، بمن فيهم موظفو السفارة.

4 دول في آخر 24 ساعة:

وأصدرت خلال الـ24 ساعة الأخيرة توصيات مماثلة سلطات كل من إسرائيل واليابان وهولندا والنمسا، وفي وقت سابق دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن المواطنين الأمريكيين لمغادرة أوكرانيا “الآن”، محذرًا من أن السلطات الأمريكية قد تواجه صعوبات بإجلاء المواطنين.