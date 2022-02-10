أقام معهد الحرم المكي الشريف عشرة لقاءات في مداخل العلوم الشرعية، والتي تساهم في معرفة الطريق لطالب العلم ليستفيد من مصادر هذه العلوم ويحصل على الوسائل التي تعينه على ضبطها.

مشاركة أعضاء هيئة التدريس:

وأوضح فضيلة مدير إدارة شؤون الطلاب الشيخ أحمد بن حمدان الجهني أن هذا البرنامج شارك فيه 10 من أعضاء هيئة التدريس بمعهد الحرم للتعريف بالعلوم الشرعية ومصادرها وكيفية دراستها، حيث أقيمت اللقاءات عن طريق المنصة التقنية وبلغ عدد المستفيدين في جميع اللقاءات أكثر من 1000 مستفيد.

وثمن الجهني الجهود التي تبذل من إدارة المعهد في الحرص على البرامج النوعية المصاحبة لمقررات المعهد، مقدمًا شكره للرئيس العام على عنايته بجودة التعليم في الحرمين الشريفين وما يقدمه من دعم ورعاية لطلاب العلم.