أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع مدينة نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير تطوير امدادات الطاقة خارج الشبكة.

– أخصائي مراقبة مستندات المشروع.

– مدير أول الإستراتيجية والتنظيم.

– مدير الحلول اللوجستية للهيدروجين.

– مدير أسطول الهيدروجين المتنقل.

– أخصائي واجهة أول.

– مدير مكتب إدارة المشاريع/ الطاقة.

– مهندس هيدروليكي أول/ شبكات المياه.

– أخصائي مشروع الأعمال التنفيذية.

– رئيس قسم سياسة المنافسة الرقمية والتحليلات.

التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة مشروع نيوم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)