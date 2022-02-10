أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من رأس الخير، وطريف.

تفاصيل وظائف شركة معادن:

وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس قسم التخليص الجمركي والإعفاءات.

– مشرف عمليات التخطيط.

– رئيس قسم خدمات المشتريات.

– مشغل رئيسي/ رقابة الجودة.

– مدير التحليلات وعلوم البيانات.

– محلل الأنظمة الأمنية.

– مشرف الأمن الصناعي.

– مهندس أول الكهرباء والأجهزة.

– مهندس أنظمة.

– منسق العمليات والتدريب.

طريقة التقديم على وظائف شركة معادن:

وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 فبراير 2022م

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)