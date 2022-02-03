أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية لـ القوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى الخدمات الصحية بوزارة الدفاع، ومجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران، ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، ومستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة، ومستشفى القوات المسلحة بالجنوب.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب نائب أمراض عصبية (عدد وظيفتين).

– ممرض قانوني ثالث (50 وظيفة).

– مدرب سريري (عدد 3 وظائف).

– طبيب أخصائي أطفال (عدد وظيفتين).

– ميكانيكي.

– طبيب نائب أطفال عام.

– منسق مكافحة عدوى.

– ممرض قانوني أول/ العناية المركزة (عدد 23 وظيفة).

– طبيب نائب أول طب طوارئ.

– ممرض قانوني ثانٍ/ العناية المركزة (عدد 27 وظيفة).

– استشاري طب طوارئ (عدد وظيفتين).

التقديم على وظائف مستشفيات القوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 فبراير 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)