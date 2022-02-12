أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار التنمية الاجتماعية.

– أخصائي أول معلومات المشروع.

– مدير مشروع الموارد البشرية.

– مدير التصميم الجرافيكي.

– مدير الصحة والسلامة.

– مساعد مدير إنشاء المحتوى.

– أخصائي اكتساب المواهب.

– مساعد مدير البناء.

– مدير مشروع أول.

– مدير الإنشاءات.

– مساعد مدير المشتريات.

– مدير المشتريات.

التقديم على وظائف مشروع البحر الأحمر:

وأوضحت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)