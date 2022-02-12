أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين من الخريجين وذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع مدينة نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس ميكانيكي.

– قائد مشروع/ المياه.

– أخصائي محلل صنع المكان والحركة.

– قائد تطوير الأعمال.

– أخصائي طاقة المنطقة.

– مهندس الفيضانات.

– قائد الاستدامة.

– مدير العقود.

– مدير هندسة البيانات المؤسسي.

– مسؤول امتثال صناعة المياه.

– مهندس كهرباء.

– قائد مياه الإطفاء.

طريقة التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة مشروع نيوم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)