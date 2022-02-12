أعلن البنك الأهلي السعودي، في بيان له، عن تحقيق صافي ربح بلغ 12.6 مليار ريال خلال العام المالي 2021 بارتفاع 10.7 في المائة، مقارنة بأرباح سجلها عن العام 2020 بلغت 11.4 مليار ريال.

وأوضح البنك الأهلي، أنه بعد اندماج البنك مع مجموعة سامبا المالية اعتبارًا من 1 أبريل 2021، ارتفع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين بنسبة 10.7% بسبب ارتفاع إجمالي دخل العمليات قابله جزئيا ارتفاع في مصاريف العمليات متضمنة مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة منخفضًا 50.23 نقطة ليقفل عند مستوى 12142.38 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليارات ريال.

مؤشر الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 135 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 260 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 135 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكابلات السعودية، والمجموعة السعودية، وطيبة، واللجين، ووقت اللياقة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات مبكو، وسيسكو، والرياض، وعطاء، وصناعة الورق الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.23% و 4.05% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيمانول، وإعمار، وكيان السعودية الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، والإنماء، وكيمانول، والأهلي الأكثر نشاطا في القيمة.

السوق الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا 28.01 نقطة ليقفل عند مستوى 25214.60 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 52 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 517 ألف سهم تقاسمتها 2838 صفقة.