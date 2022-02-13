أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة رضايات المحدودة، والمعمر لأنظمة المعلومات، وشركة شبكة الإنشاء للمقاولات، وشركة ابتكار للتقنية، والشركة العربية للتموين والمقاولات المعمارية- أساكو” في كل من الجبيل، وينبع.

تفاصيل وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مشروع (للجنسين).

– كاتب وثائق ومكتبة تقنية المعلومات.

– منسق مرافق.

– مشغل حاسب آلي.

– فني كيابل.

– كاتب استلام وتسليم.

– مساعد فني صيانة.

– مراقب حرفي المباني.

– مراقب الأعمال الكهربائية.

– مشرف مراقبة العمل.

– إداري مكتب.

– مشرف مستودع (عدد وظيفتين).

التقديم على وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 فبراير 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)