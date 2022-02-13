أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع مدينة نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس حلول التكامل.

– مدير مشروع تنقل الهيدروجين.

– مدير بحوث تخزين الطاقة.

– مهندس ري.

– مهندس المعايير الفنية.

– مهندس ميداني/ المياه.

– مدير الذكاء التسويقي.

– مدير مشروع.

– أخصائي تخطيط.

– مدير الإستراتيجية والتنظيم.

– أخصائي الإدارة والفواتير.

– مهندس مدني/ شبكات المياه.

– مدير جذب المستثمرين التصنيعيين الدوليين/ التكنولوجيا والتصنيع الرقمي.

التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة مشروع نيوم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)