أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من رأس الخير، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة معادن:

وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف الخدمات العامة/ صيانة المصنع.

– مراقب المستندات.

– فني أول/ محلل.

– مشرف صيانة.

– مهندس قطع غيار.

– مهندس رئيسي/ صيانة المعدات.

– مشغل أول/ إعادة تدوير العلب.

– مشرف مناوب/ وحدة إعادة تدوير العلب.

– مهندس رئيسي/ علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.

– مهندس رئيسي/ مراقبة الأداء.

– فني أول/ مختبر كيميائي.

– مشغل رئيسي/ عمليات التعدين.

– أخصائي أول/ الابتكار.

– مهندس تطبيقات التكنولوجيا التشغيلية.

طريقة التقديم على وظائف شركة معادن:

وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)