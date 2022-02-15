أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع مدينة نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مركز ابتكار تحلية المياه.

– مهندس إنشائي رئيسي.

– مهندس مدني رئيسي.

– أخصائي المصنع الذكي.

– مهندس معماري رئيسي/ الخطط الرقمية.

– مراقب التكلفة.

– مهندس تخطيط رئيسي.

– مهندس رئيسي/ المحطات.

– مهندس رئيسي/ التصميم.

– مهندس رئيسي/ أنظمة الطاقة.

– مدير أول/ الهندسة والتصميم.

– قائد التنقل الكهربائي/ إدارة المشاريع الفنية.

– قائد تخطيط التنقل والنمذجة.

– قائد عمليات الخدمات المشتركة للتنقل.

– مدير مشروع البنية التحتية وتطوير الأصول.

التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة مشروع نيوم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)