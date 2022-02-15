أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وتعليمية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع مدينة نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير معهد البحوث.

– مستشار رفاهية الطلاب/ مرشد.

– معلم دراسات عربية وإسلامية.

– أخصائي أنظمة التنقل وعمليات التخطيط.

– مدير أول الحوكمة والسياسات واللوائح.

– مدير تطوير الأصول/ الطرق.

– مدير أعمال أول.

– أخصائي التخطيط الإقليمي والعمراني.

– مدير أول/ المدارس.

– مدير التدريس والتعلم.

– رئيس المشتريات.

– منسق شؤون الموظفين.

– مستشار الكلية.

– قائد خدمات التعلم.

– مدير تجاري.

طريقة التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة مشروع نيوم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)