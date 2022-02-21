أعلنت مجموعة شركة سيركو للخدمات الدولية “Serco Group”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في عدد من مدن المملكة.

تفاصيل وظائف مجموعة شركة سيركو:

وأبرزت مجموعة شركة سيركو، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق إداري.

– موظف استقبال.

– مشرف صيانة.

– مشرف أول خدمات.

– قائد انتقال المشروع.

– مدير التحول الرقمي.

– محلل سلسلة التوريد.

– مخطط العمليات والصيانة.

– مهندس عمليات الخدمات.

– مدير العقود.

– مدير الصحة والسلامة والجودة والبيئة.

– قائد العمليات الإستراتيجية.

– مدير أنظمة المطار.

– مسؤول الصحة والسلامة والجودة والبيئة.

– مدير أصحاب المصلحة.

– قائد التدريب ونقل المعرفة.

– محلل مؤشرات الأداء والأداء.

– مدير العقود ومراقبة المستندات.

– مهندس خدمات.

– مدير مالي وتجاري.

– مشرف أعمال المشروع.

طريقة التقديم على وظائف مجموعة Serco:

وأوضحت مجموعة شركة سيركو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)