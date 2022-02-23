أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وفنية وأمنية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبيّنت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– استشاري مساعد/ جراحة الأوعية الدموية (الرياض).

– كبير أخصائيي تصوير الأشعة الصوتية (الرياض).

– طبيب متخصص/ الأمراض المعدية (الرياض).

– كبير علماء الأبحاث (الرياض).

– أخصائي تغذية علاجية ثانٍ (الرياض).

– مدير دخول المرضى والأهلية (الرياض).

– أخصائي علاقات المرضى (الرياض).

– كبير السكرتاريين (الرياض).

– سكرتير أول (الرياض).

– كاتب جناح (الرياض).

– فني أنظمة حريق ثانٍ (الرياض).

– رجل أمن ثانٍ (الرياض).

– طبيب متخصص/ الطب الباطني (جدة).

– استشاري الطب التلطيفي (جدة).

– استشاري كلى أطفال (جدة).

– ممرض ثالث (جدة).

– مشرف المستودعات (جدة).

– كاتب (جدة).

– مدير قسم الرعاية الصيدلانية (المدينة المنورة).

– أخصائي علاج طبيعي أول (المدينة المنورة).

– ممرض أول (المدينة المنورة).

– مدير إدارة خدمات التشريفات (المدينة المنورة).

– مدير إدارة الأمن والسلامة (المدينة المنورة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)