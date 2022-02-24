أعلن الأمن العام عن ضبط 24 مخالفًا داخل المملكة لارتكابهم جرائم مختلفة.

جرائم مختلفة:

وبحسب مقطع فيديو للأمن العام على حسابه الرسمي بموقع تويتر، تم ضبط 3 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، جمعوا أموالًا مجهولة المصدر وحولوها بطرق غير مشروعة خارج المملكة، بالتعاون مع شخص يحمل الجنسية ذاتها.

نقل مخالفين:

كما تم توقيف مقيم من الجنسية الصومالية استخدم مركبته في نقل 4 مخالفين لنظام أمن الحدود يحملون الجنسية ذاتها، والإطاحة بمقيم من الجنسية الباكستانية يرافقه مقيم من الجنسية اليمنية، نقلا 3 نساء مخالفات لنظام أمن الحدود يحملن الجنسية اليمنية.

سلب ومشاجرة:

كذلك تم ضبط 3 مواطنين ارتكبوا حوادث جنائية، تمثلت في سلب محال تجارية والاستيلاء على ما تحويه من أموال باستخدام 26 مركبة مسروقة، وتوقيف 9 مقيمين (7 مصريين وسودانيين اثنين) قاموا بمشاجرة جماعية بينهم في أحد المراكز التجارية.