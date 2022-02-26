أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبيّنت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– استشاري جراحة الفم والوجه والفكين (الرياض).

– استشاري الجراحة العامة والأورام (الرياض).

– فني أطراف اصطناعية (الرياض).

– اختصاصي سريري (الرياض).

– صيدلاني سريري (الرياض).

– صيدلاني ثانٍ (الرياض).

– ممرض أول (الرياض).

– مرمّز طبي (الرياض).

– موظف ضبط المعالجة وحفظ الوثائق (الرياض).

– مدير عمليات الإسكان الميدانية (الرياض).

– مساعد ثانٍ سلسلة الإمدادات (الرياض).

– مساعد أول سلسلة الإمدادات (الرياض).

– كبير السكرتاريين (الرياض).

– مساعد قانوني (الرياض).

– مشرف الإسكان (الرياض).

– سكرتير أول (الرياض).

– عامل حمية (الرياض).

– استشاري طب الأورام النسائية (جدة).

– مدير برنامج التمريض (جدة).

– استشاري تخدير (جدة).

– استشاري قلب (جدة).

– استشاري كلى (جدة).

– مدرب سريري (جدة).

– ممرض أول (جدة).

– كبير السائقين (جدة).

– سكرتير أول (جدة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)