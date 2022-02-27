أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وأمنية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبيّنت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– طبيب متخصص/ علم الأمراض التشريحي (الرياض).

– كبير محللين المعلومات الصحية (الرياض).

– كبير أخصائيي تروية قلبية (الرياض).

– رئيس تمريض/ عيادة العناية بالثدي (الرياض).

– أخصائي العلاج بالأشعة (الرياض).

– أخصائي مختبر ثانٍ الجينوم (الرياض).

– أخصائي أول مختبر الجينوم (الرياض).

– فني مختبر ثانٍ الجينوم (الرياض).

– منسق أبحاث سريرية (الرياض).

– مساعد رئيس تمريض (الرياض).

– استشاري تخدير (الرياض).

– اختصاصي سريري (الرياض).

– فني مختبر طبي (الرياض).

– مدرب سريري (الرياض).

– فني مختبر (الرياض).

– فني أول مختبر بيطري (الرياض).

– مترجم طبي سريري (الرياض).

– محلل نظم المستخدم النهائي (الرياض).

– مدير قسم قاعدة البيانات (الرياض).

– مساعد أول سلسلة التوريد (الرياض).

– سكرتير أول (الرياض).

– كاتب جناح (الرياض).

– رجل أمن ثانٍ (الرياض).

– طبيب متخصص/ وحدة الجراحة العامة (جدة).

– صيدلاني أول (جدة).

– مدير المختبر (جدة).

– مشرف خدمات الأسعاف (جدة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)