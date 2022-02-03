كشف المحلل الفني حمد الدبيخي عن أسباب خسارة السعودية ضد اليابان اليوم ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

أسباب خسارة الأخضر اليوم

وتحدث الدبيخي عن مباراة السعودية ضد اليابان عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، قائلًا: “أعتقد أن عدم المشاركة بالبطولة العربية وتوقف الدوري ساهم بتقديم منتخبنا مستوى غير جيد في المباراتين (عمان واليابان)”.

وأضاف: “خسارة المنتخب اليوم تعود أيضًا لعدم فعالية بعض اللاعبين، الذين كنا ننتظر منهم أداء أفضل، مثل سالم الدوسري وفهد المولد، كما افتقدنا إلى المهاجم الهداف.. لا خوف على التأهل بإذن الله”.

السعودية ضد اليابان

ولعبت السعودية ضد اليابان على ملعب سايتاما 2002 اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات المونديالية، ولم يظهر الأخضر بالمستوى المتوقع، ليخسر بهدفين دون رد.

وعلى الرغم من خسارة اليوم، إلا أن منتخب السعودية الأول لكرة القدم حافظ على صدارة مجموعته في تصفيات كأس العالم برصيد 19 نقطة، فيما رفعت اليابان رصيدها إلى 18 نقطة في المركز الثاني.