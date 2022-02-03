سيخوض اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي الاتحاد، مواجهة قوية غدًا أمام فريقه السابق نادي النصر وذلك ضمن مباريات الجولة الـ20 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

موعد مباراة الاتحاد والنصر في دوري المحترفين

وتنطلق المباراة بين الفريقين غدًا في تمام الساعة الثامنة والثلث مساءً بتوقيت السعودية على ملعب الجوهرة المشعة وبدون حضور جماهيري.

يسعى اللاعب المغربي لإثبات أن النصر أخطأ عندما فكر في التفريط فيه، وذلك عن طريق هز شباك أصفر العاصمة في مباراة الغد، وانضمام النصر لقائمة الفرق التي نجح اللاعب المغربي في هز شباكها.

الأمر الثاني، هو رغبة اللاعب المغربي في أن يساهم في وصول الاتحاد إلى النقطة رقم 47 والانفراد بـ صدارة الدوري السعودي للمحترفين.

الأمر الثالث وجود نية لدى حمدالله في التتويج بأول ألقابه مع الاتحاد في الموسم الحالي وهي لقب الدوري السعودي للمحترفين، خاصة أنه انضم للاتحاد في ديسمبر الماضي كصفقة انتقال حر، أي في النصف الثاني من الموسم الحالي.

كيف بدأت قصة حمدالله ؟

وكان النصر أعلن يوم 23 نوفمبر الماضي عن فسخ العقد مع حمدالله لأسباب قانونية ومشروعة احتفظ بها النادي لنفسه، ثم في ديسمبر الماضي أعلن الاتحاد عن تعاقده مع المهاجم المغربي كصفقة انتقال حر.

وكانت تقارير إعلامية، خاصة برنامج ” كورة روتانا” قال بأن النصر سيشكو الاتحاد بسبب دخوله كطرف في قضية المهاجم المغربي.