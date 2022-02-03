تنظم هيئة الأفلام بالتعاون مع جناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض إكسبو دبي 2020، فعالية “ليالي الفيلم السعودي” خلال الفترة من الاثنين 28 فبراير الجاري وحتى الأربعاء 2 مارس، والتي تتضمن عرض أفلام سعودية، وورش عمل، ولقاءات فنية، وندوات سينمائية حول صناعة الأفلام ونموها في المملكة، بحضور مسؤولين ومختصين في عددٍ من المنظمات، والمستثمرين، وشركات الإنتاج، وممثلي السينما السعودية والعالمية من داخل المملكة وخارجها.

ليالي الفيلم السعودي:

وستشهد فعالية “ليالي الفيلم السعودي” على مدى ثلاثة أيام عروضاً لأفلام سعودية في أجنحة (المملكة العربية السعودية، ومملكة المغرب، ومملكة إسبانيا)، المشاركة في معرض إكسبو دبي 2020، لضمان انتشار واسع للفيلم السعودي، ووصوله إلى شرائح دولية واسعة. إضافةً إلى تنظيم لقاءات مع المستثمرين في الصناعة؛ لدعم وتطوير مستقبل صناعة الأفلام في المملكة، إلى جانب إقامة ورش عمل صناعة الأفلام السعودية، وندوات سينمائية مُصممة لتتناسب مع مختلف الأعمار، سواءً من خلال الألعاب التفاعلية، أو قصص وأفلام الأطفال والعائلة.

تعزيز حضور الأفلام السعودية:

وتهدف هيئة الأفلام من تنظيم “ليالي الفيلم السعودي” إلى تعزيز حضور الأفلام السعودية في المحافل العالمية، وتمكين صُنّاع الأفلام المحليين من التواصل مع المختصين الدوليين، لنقل قصصهم وأفكارهم للعالم، مع ما يتضمنه ذلك من تحفيز الجمهور الدولي للاستثمار في صناعة الأفلام في المملكة، وللتواصل مع الثقافة السعودية من خلال إظهار التنوع الثقافي للمجتمع السعودي والذي ينعكس في حكايات الأفلام والقصص التي ترويها.