تُستكمل الجولة الـ20 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين منافساتها، مساء يوم غد الجمعة، بـ3 مواجهات، أبرزها قمة الاتحاد والنصر.

مباريات الغد في الدوري السعودي

وتنطلق مباريات الغد في الدوري السعودي للمحترفين بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها ضد الحزم عند الساعة 4:05 مساء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره الفتح عند الساعة 6:10 مساء، في المباراة التي سيحتضنها ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

الاتحاد ضد النصر

وتُختتم مباريات الغد في الجولة الـ20، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره النصر عند الساعة 8:20 مساء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وقبل مواجهة الغد، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 44 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.