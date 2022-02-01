أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومعارضها في كل من جدة، والرياض، وبقيق، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة الحاج حسين علي رضا:

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل أمن المعلومات.

– سكرتير تقنية المعلومات.

– مساعد آلات وشاحمات (عدد 4 وظائف).

– مشغل مركز الاتصال (عدد 5 وظائف/ للنساء).

– ميكانيكي ديزل (عدد 10 وظائف).

– مستشار الخدمة (عدد 5 وظائف).

– مسؤول الإدارة وشؤون الموظفين (عدد وظيفتين).

– مدير الخدمة.

– مراجع داخلي.

– مهندس شبكات (عدد 3 وظائف).

التقديم على وظائف شركة الحاج حسين رضا:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 فبراير 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 أبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)