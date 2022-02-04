يشكو بعض الناس من خشونة الركبة، وبالذات المسنون ومن يعانون من إجهاد كبير، ويؤدي هذا المرض إلى تآكل وتحلل الغضاريف التي تلتصق بالدعامة المرتبطة بها، وهي توفر دعامة مرنة لعظام المفصل.

طرق التقليل من خشونة الركبة

ومفهوم خشونة مفصل الركبة تعني أن هناك ضعفًا في الغضروف والأربطة والسائل الزلالي، وبخاصة في صابونة الركبة، وكل ذلك يكون سببًا في احتكاك الصابونة مع الغضروف، وبالتالي يشكو المصاب بالعديد من الأعراض.

وقال أخصائي العلاج الطبيعي الدكتور عبدالله العبيد، على صفحته الشخصية بتويتر، إن هناك 4 طرق إذا حرصنا عليها فيمكن من خلالها التخفيف من مشكلات خشونة الركبة وهي:

الحرص على تناول فيتامين د

المحافظة على الوزن حتى لا يزيد الحمل على مفصل الركبة

تسخين العضلات قبل بذل أي مجهود لزيادة المرونة والقوة حتى لا يتأثر مفصل الركبة

الحرص على زيادة القوة العضلية حتى يتم تخفيف الحمل على مفصل الركبة

أسباب الإصابة بخشونة الركبة

يذكر أن الإصابة بخشونة الركبة لها أسباب متعددة من بينها: تشوهات ولادية في شكل الركبتين أو الإجهاد البدني أو ضعف العضلات وكثرة التحميل على مفصل الركبة.

كما تلعب السمنة المفرطة في بعض الحالات دورًا كبيرًا في زيادة الضغط على الركبتين، وهو الأمر الذي يتسبب في ضعف الغضاريف والتحميل على المفصل، وبالتالي حدوث الخشونة في مفصليهما.

يكون عرضة بشكل كبير للإصابة بهذه الحالة من أصيبوا بكسر في مفصل الركبة، وأيضًا المصابون بالروماتيزم أو ببعض إصابات الملاعب أو الالتهاب.

والبعض يعاني أيضا من خشونة الركبة نتيجة التقدم في العمر، وفي بعض الأحيان يكون السبب وراءها بعض الأسباب الوراثية.

ومن بين الأسباب أيضًا الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة في أوضاع خاطئة، ومن يعانون من سوء التغذية؛ حيث يفتقدون الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم وفيتامين «د».