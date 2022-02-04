اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، النظام الجديد لبطولة كأس السوبر السعودي ليشارك فيها 4 أندية، وهم بطل ووصيف كأس خادم الحرمين الشريفين، وبطل ووصيف دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم المقبل 2022/ 2023.

وفي حال تكررت الفرق الـ4 فسوف يتم اللجوء إلى ترتيب أندية دوري المحترفين.

نظام بطولة السوبر السعودي مشابه للإسباني:

وسوف تُقام البطولة من 3 مباريات؛ مباراتين في دور نصف النهائي، ومباراة النهائي على غرار نظام بطولة كأس السوبر الإسباني.

سبب القرار:

وجاء القرار بهدف رفع مستوى المنافسة من خلال توسيع قاعدة المشاركة في السوبر المحلي والعمل على رفع القيمة التسويقية للبطولة.

وسيقوم اتحاد القدم السعودي بتحديد موعد البطولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والشركات الراعية وفقًا لروزنامة الموسم الرياضي المقبل.